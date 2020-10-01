Ахметов получил контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля

Компания «Metinvest B.V.» Рината Ахметова получила контроль над девятью угольными предприятиями в сфере добычи и реализации коксующегося угля. В частности, под контролем «Metinvest B.V.» оказался крупнейший в Украине производитель коксующегося угля — «Шахтоуправление «Покровское» в Донецкой области. Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет Украины.



«Metinvest B.V.» получил контроль над следующими субъектами:



— ООО «Индастриал Коал Холдинг»,

— ЗАО «Шахтоуправление «Покровское»,

— ООО «Обогатительная Фабрика «Свято-Варваринская»,

— ООО «Шахтростроительная Компания»,

— ООО «Шахта «Свято-Покровская № 3»,

— ООО «Углепромтранс»,

— ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод»,

— ЗАО «Автопредприятие «Укрбуд»

— ЗАО "Шахтостроймонтажное Управление №"1.



Основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке коксующегося угля (объекты контроля: ЗАО «Шахтоуправление «Покровское», и ООО «Обогатительная Фабрика «Свято-Варваринская»).



Так, при рассмотрении соответствующего дела было установлено, что:



— совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9% — 23,2%.

— рынок является импортоориентированным. Доля импорта коксующегося угля в течение периода исследования составляла 66% — 75%.

— за счет добычи украинского коксующегося угля возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей — украинских производителей кокса.

— у любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная.

— производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%.

— производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования.



В то же время учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017 — 2019), компаниям было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию.

В августе 2018 года стало известно, что компания «Метинвест» приобрела 57,3% акций «Шахтоуправление Покровское».



Ранее Шахтоуправление «Покровское» входило в промышленно-финансовую группу «Донецксталь», основным собственником которой является Виктор Нусенкис.