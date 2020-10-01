В Украине обновили зоны карантина. Бахмут и Угледар — в оранжевой зоне

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС на заседании 1 октября обновила уровни эпидемической опасности из-за COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.



Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 5 октября.



В Донецкой области в желтую зону попали Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы.



В Луганской области — Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.



В оранжевую зону отнесен Бахмут, Угледар и Славянский район Донецкой области, а также Беловодский район Луганской области.

В «желтой» зоне действуют все ограничения «зеленой», а также запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.



В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры, ночных клубов и ограничения массовых мероприятий в расчете на одного человека в 20 квадратных метров и не более 100 человек.