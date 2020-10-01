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«Штаб ДНР» по коронавирусу прекратил прием граждан. Он формирует списки на пересечение КПВВ

01 октября 2020, 21:18

«Штаб ДНР» по коронавирусу прекратил прием граждан. Он формирует списки на пересечение КПВВ

«Штаб по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР» временно прекратил прием граждан «в связи с режимом повышенной готовности». Об этом говорится в сообщении «штаба» в Telegram.

«Штаб» формирует списки людей, въезжающих на подконтрольную боевикам территорию через КПВВ.

Как заявляют в «ДНР», на данный момент заявления принимаются через электронную почту «штаба».

Кроме этого, в группировке рекомендуют руководителям организаций и учреждений перевести большую часть рабочего коллектива на дистанционную работу.

Ранее Telegram-канал Dontel сообщил, что у нескольких сотрудников «администрации» главы «ДНР» Дениса Пушилина выявлен коронавирус. По данным Dontel, под угрозой также оказалась работа «штаба по предупреждению коронавируса». Члены штаба уже пропустили по меньшей мере три заседания. 

По состоянию на 1 октября «ДНР» признает 3580 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1269 пациентов, летальных случаев — 205. За прошедшие сутки в ОРДО зафиксировали

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