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Кравчук осудил Фокина за его позицию о войне РФ и Украины

01 октября 2020, 22:23

Кравчук осудил Фокина за его позицию о войне РФ и Украины

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что позиция его бывшего заместителя Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Его (Фокина) заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, як неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только Украины. Такой позиции — про войну России против Украины — придерживаются в международных организациях», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.

Он отметил, что представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, и «свободная трактовка тут недопустима».

30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую он занимал с 18 августа.  

Его внучка, певица Маша Фокина рассказала, что ее дедушку включили в делегацию Украины в ТКГ после того, как она познакомила его со своим другом, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин утверждал, что не помнит знакомства с Ермаком. 

Фокин считает, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса. Из-за этих высказываний его пригласили на заседание парламентского комитета с целью объяснить свое видение будущего Донбасса.

Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

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