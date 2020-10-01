Канада выделит более 3 млн долларов на оборонный сектор Украины

Канада выделит 3,05 млн долларов США на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД по итогу телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.



Канадский министр выразил соболезнования министру, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета Ан-26Ш на Харьковщине.



Кулеба проинформировал Шампань о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.



Он также поблагодарил собеседника за важный вклад Вооруженных Сил Канады в укрепление безопасности Украины.



В свою очередь, Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов (3,05 млн долларов США) на поддержку сектора безопасности Украины.



Кулеба также сообщил о завершающей стадии формирования украинской делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.



Особенно важной темой разговора стала дальнейшая координация действий перед следующим этапом переговоров с Ираном о компенсациях за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» рейса PS752.