В Донецкой области выявили 92 заболевших коронавирусом в первый день октября

За 1 октября в Донецкой области коронавирус был подтвержден у 92 заболевших. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых случаев COVID-19:
• 29 в Бахмуте (2 ребенка);
• 27 в Покровске;
• 13 в Славянске (2 ребенка);
• 7 в Соледарской ОТГ;
• 6 в Родинском (1 ребенок);
• по 4 в Мирнограде и Бахмутском районе (1 ребенок);
• по 1 в Лиманской ОТГ и Покровском районе.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 3 650 заболевших COVID-19. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 099 пациентов.