В Украине третий день подряд антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки — 4633

В Украине по состоянию на утро пятницы 2 октября зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки — 4 633, 68 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии составило 217 661 человек. Из них умерли 4 261 человек, а выздоровели 96 591. Продолжают болеть 116 809 человек, что на 2 417 больше, чем днем ранее.



Рекордное число заболевших фиксируют уже третьи сутки подряд. 30 сентября количество заболевших COVID-19 за сутки составило 4 027 человек, 1 октября — 4069 человек.