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Кравчук не уверен, что Фокину нужно искать замену

02 октября 2020, 09:43

Кравчук не уверен, что Фокину нужно искать замену

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что вопрос замены уволенного Витольда Фокина пока не обсуждался. Об этом сообщает ТСН.

«Я не знаю, нужно ли снова искать замену. Главная задача, которая была поставлена перед Витольдом Павловичем, это установить информационные и другие контакты, или, как это еще называют, дискуссии на уровне гражданского общества или пока на уровне политикума, на уровне людей, которые вышли из оккупированных территорий Донбасса... искать, как лучше решить основной вопрос — мира. Пока нам это не удалось», — сказал Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что назначение Фокина проходило без его участия.

«Я буду активно участвовать и предлагать, всесторонне анализировать. Будем искать, если нужно. А может, будем пока так работать. Вопрос пока не поставлен на повестку дня», — резюмировал Кравчук.

30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую он занимал с 18 августа.  

Его внучка, певица Маша Фокина рассказала, что ее дедушку включили в делегацию Украины в ТКГ после того, как она познакомила его со своим другом, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин утверждал, что не помнит знакомства с Ермаком. 

Фокин считает, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса. Из-за этих высказываний его пригласили на заседание парламентского комитета с целью объяснить свое видение будущего Донбасса.

Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

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