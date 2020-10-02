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«У нас может не хватить врачей». Глава Минздрава — о росте заболеваемости COVID-19 в Украине

02 октября 2020, 09:41

«У нас может не хватить врачей». Глава Минздрава — о росте заболеваемости COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

«Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирование, увеличиваем количество коек с подведенным кислородом. За 6 месяце была проведена очень большая работа. Возможности нашей медицинской системы были увеличены в разы», — отметил Степанов во время брифинга.

Однако министр подчеркнул, что «у любой системы есть соответствующий предел». «Мы можем сколько угодно вводить новые койки, подводить кислород, но у нас банально может не хватить медицинских работников, которые предоставляют помощь и спасают», — пояснил он.

В связи с этим Степанов призвал граждан соблюдать правила карантина. Прежде всего носить маски придерживаться социальной дистанции.

В Украине третий день подряд фиксируется антирекорд по числу новых заболевших COVID-19. За минувшие сутки — 4633 заболевших. 

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