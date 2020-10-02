Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине.



«Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирование, увеличиваем количество коек с подведенным кислородом. За 6 месяце была проведена очень большая работа. Возможности нашей медицинской системы были увеличены в разы», — отметил Степанов во время брифинга.



Однако министр подчеркнул, что «у любой системы есть соответствующий предел». «Мы можем сколько угодно вводить новые койки, подводить кислород, но у нас банально может не хватить медицинских работников, которые предоставляют помощь и спасают», — пояснил он.



В связи с этим Степанов призвал граждан соблюдать правила карантина. Прежде всего носить маски придерживаться социальной дистанции.

В Украине третий день подряд фиксируется антирекорд по числу новых заболевших COVID-19. За минувшие сутки — 4633 заболевших.