Минреинтеграции планирует представить концепцию экономического развития Донбасса к концу осени

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины направило на согласование центральным органам исполнительной власти и местным органам власти проект концепции Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.



Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Там отметили, участие в наработке концепции приняли около 200 различных учреждений, в том числе полсотни общественных организаций.



«В течение почти двух месяцев Минреинтеграции собирало и прорабатывало поступившие предложения. Вчера (30 сентября 2020 года — ред.), как и обещали, проект концепции был направлен на согласование центральным органам исполнительной власти и местным органам власти Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.



Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников добавил, что в течение 20 дней министерство должно получить обратную связь, учесть предложения и до конца осени представить концепцию.



