В Луганской области — 49 новых заболевших и одна смерть от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки 1 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19, среди них один ребенок. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Кроме того, подтверждено выздоровление 12 человек. Одна женщина 81 года, проживающая в Старобельском районе, скончалась.



12 новых случаев выявлено в Северодонецке, 5 — в Рубежном, 8 — в Лисичанске, 11 — в Старобельском районе, 6 — в Миловском районе, 3 — в Кременском и по одному в Беловодском, Станичного-Луганском, Сватовском, Троицком районах.



Таким образом, число всего случаев коронавирусной болезни увеличилось до 1140. Из них 530 выздоровели, 15 умерли.

За сутки 1 октября на неподконтрольной территории Луганской области «ЛНР» выявила 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии самопровозглашенные власти признают 1000 случаев COVID-19. Из них полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 786 человек, умерли 37 человек.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.