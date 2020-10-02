«ЛНР» на две недели закрыла школы и перевела вузы на дистанционное обучение

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории были введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и других вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».



В частности, весенние каникулах в школах начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября.



Также на две недели в вузах вводится дистанционный режим обучения.



Кроме того, на дистанционный режим переводятся на дистанционный режим работы учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям.



Также «правительственная комиссия» постановила в период каникул приостановить работу «организаций сферы детского досуга». К таким отнесли ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.



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