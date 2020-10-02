В лагере «Правого сектора» из детей выложили знак, похожий на нацистскую свастику

В летнем лагере военно-патриотического направления «Коммандос», который организовал «Правый сектор», из тел молодых людей выложили фигуру, похожую на нацистскую свастику. На фотографию обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, опубликовав ее у себя в Facebook.





Также эта фотография публиковалась в июльской статье французского издания Histoire et société.



Руководит лагерем «Коммандос» Диана Виноградова (Камлюк).







Сама Виноградова от комментариев «Новостям Донбасса» отказалась, назвав опубликованную информацию искривленной.



На сайте Правого сектора указано, что Диана Виноградова была осуждена на 4,5 года лишения свободы по части 2 статьи 161 «Разжигание межнациональной вражды». Она отбывала срок за соучастие в убийстве гражданина Нигерии. Издание «Заборона» отмечает, что в тюрьме девушка писала стихи для популярной среди ультраправых рок-группы «Сокира перуна».



В 2013 году Диана Виноградова со сцены на Майдане декламировала антисемитское стихотворение, после чего призвала «не вестись на мольбы ж*дов».



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