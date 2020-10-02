Украинские военные показали, как боевики поджигают траву на Донбассе

Украинские военные сняли видео, на котором, как утверждается, пророссийские боевики поджигают траву неподалеку позиций Вооруженных сил. Видео разместил на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Вернись живым».



Отмечается, что оно было снято украинскими военными одной из бригад у передовых позиций в Луганской области, после чего передано фонду. В конце ролика видно, что поджоги делают люди в камуфляже.



На видео также видно, как огонь быстро разносится по сухой траве из-за сильного ветра. Именно такая погода наблюдается в Луганской области в последние дни.





Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на почти 20 тысяч гектаров. По разным данным, погибли от 8 до 11 человек, госпитализировали 17 человек. Сгорели или повреждены несколько сотен домов, эвакуированы 150 человек.



По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.