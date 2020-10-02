Дубинский оказался автором фейка о «проститутках Майдана». Ему заплатил Кименко — Bihus.Info

Народный депутат от «Слуги народа» и бывший продюсер программы «Гроші» Александр Дубинский по заказу бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко распространял фейки о Евромайдане.



Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.



Журналистам в руки попала переписка между Александром Дубинским, тогдашним главредом «Вестей» Игорем Гужвой и Ольгой Семченко ㅡ главой холдинга «Вести» и гражданской женой Клименко.



В переписке, продолжающейся с декабря 2013 по февраль 2014, они обсуждали план мероприятий по дискредитации Евромайдана. В частности, в одном из писем под названием «предложения по информационной кампании «Майдан меньшинства» Дубинский предложил план из 20 мероприятий для «очернения» Евромайдана.



Для его реализации было выделели около 500 тысяч долларов, еще 100 тысяч заложили на «непредвиденные расходы». Автор кампании, Дубинский, должен был получить 10% от общей суммы.



В частности, по предложению Ольги Семченко Александр Дубинский организовал создание фейка о якобы проституции и продаже наркотиков на Евромайдане.



Заказной материал создавали при помощи подконтрольных милиционеров. Они должны были привезти из киевских окраин к Крещатику проституток, рассказать им, что нужно говорить, и, возможно, обеспечить их наркотиками.



По плану, коллега Дубинского, журналистка программы «Деньги» Ярослава Коба должна была приехать и снять «скрытой камерой» провокационный материал, чтобы создать и распространить в интернете сюжет.



Далее ㅡ милиция должна была «накрыть» бордель и дать краткую «аналитику» о том, что протест превратился в центр разврата.



Озвученный в переписке план подтвердился реальными журналистскими материалами и постами участников схемы в Facebook.



Аккаунты, с которого переписывался Дубинский, указан в его профиле на Facebook и публично использовался при организации круглого стола с участием Александра Клименко при президентстве Виктора Януковича.



Позже и сам Дубинский подтвердил его подлинность, однако отрицал то, что обсуждал кампанию против Евромайдана. Журналистка Ярослава Коба, которая снимала заказные ролики, заявила, что в то время только пришла на канал «1+1» и «не понимала, что и для кого снимала».