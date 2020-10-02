Апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу за госизмену

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.



Такое решение суд принял на заседании в пятницу, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на ответ Офиса Генпрокурора.



24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.