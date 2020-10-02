В Донецкой области ушли на самоизоляцию почти 4500 школьников

В Донецкой области на сегодняшний день на самоизоляции находится 4385 школьников. Об этом на брифинге в облгосадминистрации сообщила директор департамента образования Татьяна Сидашева.



Полностью на самоизоляцию ушли пять школ — по две в Покровске, и в Покровском районе и одна в Александровской ОТГ.



Сидашева подчеркнула, что «это не просто самоизоляция, а дети получают образование в дистанционной форме».

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 3 650 заболевших COVID-19. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 099 пациентов.