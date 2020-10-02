По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 92 случая заболевания коронавирусом, в том числе у шести детей. За все время пандемии на Донетчине выявлено 3 650 заболевших COVID-19. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли.



В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 90 новых случаев COVID-19 и 5 летальных случаев. Скончались мужчины в возрасте 67, 76, 80 и 89 лет и женщина в возрасте 58 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 3670 случаев COVID-19. Из них на лечении — 1337 пациентов, летальных случаев — 210.



В Луганской области 1 октября лабораторно подтверждено 49 новых случаев COVID-19, среди них один ребенок. Общее число случаев заболевания увеличилось до 1140: 530 человек выздоровели, 15 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о 25 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии группировка подтверждает 1000 случаев COVID-19, из которых 786 человек выздоровели, 37 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



«ЛНР» перевела подконтрольные ей вузы на дистанционное обучение, а школы с 5 октября перейдут на преждевременные двухнедельные каникулы. На дистанционный режим работы также переведены учреждения дополнительного образования и психосоциальной помощи детям.





Политика



Президент Владимир Зеленский считает невозможным замораживание конфликта на Донбассе.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что вопрос замены его уволенного зама Витольда Фокина пока не обсуждался.



Боевые действия



В неподконтрольном властям селе Обозное предположительно в результате взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина, сообщили в «ЛНР».



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