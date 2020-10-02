На Луганщине из-за пожаров эвакуируют жителей еще одного села

В Луганской области эвакуируют жителей села Боровеньки Кормянского района из-за приближающегося огня. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Спасатели вместе с полицией эвакуировали жителей села - пожилых людей, одиноких и лежачих в Новоастраханскую больницу.



Отмечается, что перекрыто движение в направлении с Северодонецка на Старобельск.



Кроме этого, в патрульной полиции области сообщили о временном ограничении движения со стороны поселка Гавриловка в сторону поселка Пурдовка.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на почти 20 тысяч гектаров. По данным на вечер 2 октября, погибли 8 человек, госпитализировали 18 человек, четверо считаются пропавшими без ести. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.