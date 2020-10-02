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Кулеба: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

02 октября 2020, 22:50

Кулеба: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил министр иностранных дел.

Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, пояснил Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Лидеры стран Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых введут персональные санкции. В этом списке примерно 40 фамилий, но Александра Лукашенко среди них нет.

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