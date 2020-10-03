На Донетчине – снова более 200 случаев коронавируса за сутки

За пятницу, 2 октября, в Донецкой области коронавирус обнаружили еще в 215 жителей Донецкой области, в частности у 10 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



67 новых случаев выявили в Мариуполе, 60 в Славянске, 20 в Николаевке, 18 в Бахмутском районе, 10 в Марьинском районе, девять в Волновахском районе, восемь в Доброполье, пять в Славянском районе, по четыре в Селидово и Лиманской ОТГ, три в Краматорске, два в Никольском районе, по одному в Торецке, Угледаре, Мангушском районе, Черкасской и Александровской ОТГ.



Таким образом число заболевших COVID-19 на подконтрольной Украине части Донетчины увеличилось до 3 865. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 314 пациентов.