Боевики стреляли по окрестностям Авдеевки и Водяного

За минувшие сутки боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Дважды боевики открывали огонь из гранатометов вблизи Авдеевки, и дважды применили стрелковое оружие вблизи Водяного.



«Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было», — говорится в сводке.



С начала текущих суток, 3 октября, боевики провоцировали украинских военных неприцельными выстрелами из гранатомета и стрелкового оружия вблизи Марьинки.