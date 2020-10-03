За сутки в ВСУ — 85 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 85 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Так, 23 человека госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



За время пандемии в ВСУ 2 429 человек выздоровели, летальных случаев — 10. Продолжают болеть 698 человек.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 660 человек.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 4661 заболевшего коронавирусом, что стало новым антирекордом по количеству зафиксированных за сутки случаев COVID-19.