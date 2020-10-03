В СНБО обещают взять на учет пользователей «Вконтакте» в течение полугода

СНБО инициирует обсуждение вопроса об учете украинских пользователей запрещенной в стране соцсети «Вконтакте» в рамках стратегий кибербезопасности и информационной безопасности. Об этом сообщает Суспільне.



«Вопросы создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агресора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий», — сообщили в аппарате СНБО.



Указанные стратегии в СНБО обещают утвердить в течение полугода.



В СНБО отметили, что доступ к российским соцсетям с территории Украины представляет реальную угрозу национальной безопасности, поэтому «требует усилий по нейтрализации».



Как заявили в ведомстве, «ВКонтакте» является одним из информационно-психологических средств гибридной войны РФ против Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские пользователи «Вконтакте» будут взяты на учет Нацполиции.



В середине сентября в Украине без обхода с помощью VPN заработало мобильное приложение «ВКонтакте». В Министерстве информационной политики и культуры заявили, что потребуют от Apple и Google заблокировать приложение.



По словам замсекретаря СНБО Сергея Демедюка, с помощью «Вконтакте» российские спецслужбы собирают персональные данные пользователей.



Российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники» находятся под санкциями на территории Украины с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил срок действия запрета.