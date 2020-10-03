Пострадавшие при пожарах на Луганщине пожаловались на недостаточную помощь. Офис омбудсвумен проверяет

Жители Луганской области, пострадавшие в результате массовых пожаров, обращаются в Офис Уполномоченной Верховной Рады по правам человека с жалобами о недостаточной помощи. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский.



В частности, в Сиротино и Муратово зафиксировано небольшое количество патрулей, вследствие чего местные жители боятся покидать свои дома из-за угрозы мародерства.



«В очень маленьком количестве ходили патрули и, соответственно, люди боятся, что будет мародерство. Поэтому они вынуждены постоянно быть возле своих домов», — отметил Лисянский.



По его словам, ситуация с патрулями в этих населенных пунктах на данный момент изменилась.



«Людмиле Денисовой (омбудсвумен — прим.) обращались люди, которые жаловались на то, что не оказывалась помощь во время эвакуации. Мы опросили людей. В понедельник вся информация будет сведена», — рассказал представитель омбудсвумен.

В Луганской области продолжается тушение семи пожаров, один из очагов локализован.



Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



В результате пожаров на подконтрольной властям территории погибли 7 человек, еще об трех жертвах заявили в группировке «ЛНР».



По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.