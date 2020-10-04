КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему закрыт. Его восстанавливают после пожара

Пропуск через КПВВ «Станица Луганская» в воскресенье, 4 октября, осуществляться не будет. Его восстанавливают, а также проводят мониторинг ситуации по очагам тления возле КПВВ.



Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской РГА.





Пункт пропуска «Станица Луганская» не работает из-за пожара, который перекинулся на КПВВ. В результате сгорела часть гуманитарной инфраструктуры пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали. Командование ООС обещаетвозобновить работу КППВ, как только позволит ситуация.



Красный крест намерен восстановить свой пункт предоставления помощи, который сгорел в результате вчерашнего пожара на КПВВ «Станица Луганская».