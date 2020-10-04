На Донетчине новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки — 323

За субботу, 3 октября, в Донецкой области зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 323 человека. В частности, заболевание обнаружили у 21 ребенка. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



67 новых случаев выявили в Мариуполе, 44 — в Славянске, 43 — в Краматорске, 37 — в Бахмуте, 25 — в Николаевке, 21 в Мирнограде, 14 — в Великоновоселовском районе, 11 — в Торецке, 9 — в Бахмутском районе, 8 — в Константиновке, по 6 — в Селидовом и Соледарской ОТО, по 5 — в Доброполье и Никольском районе, по 4 в Черкасской ОТО, Марьянском и Славянском районах, по 3 в Святогорске и Лиманской ОТО, 2 — в Покровске, по 1 в Дружковке и Константиновском районе.



Из публикации также следует, что за 3 октября никто не выздоровел и никто не умер.



Таким образом число заболевших COVID-19 на подконтрольной Украине части Донетчины увеличилось до 4 188. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 638 пациентов.