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В Луганской области ликвидировали 2 очага возгорания

04 октября 2020, 11:28

В Луганской области ликвидировали 2 очага возгорания

По состоянию на утро 4 октября, на территории Луганской области ликвидированы два очага пожаров в Станично-Луганском районе, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ранее сообщалось, что было 6 очагов возгорания, 5 из которых локализованы. Таким образом их осталось 4.

«По состоянию на 9:15 4 октября пожары лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге № 4 вблизи села Лобачево - села Геевка и №7 вблизи села Болотенное ликвидированы», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось, во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганщины найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.

По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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