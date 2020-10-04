Ермак рассказал о взаимоотношениях с Козаком в рамках работы Нормандской четверки

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с которым они встречаются в рамках работы советников глав государств Нормандской четверки, у него нормальные рабочие отношения, которые при этом непростые, потому что глава ОП отстаивает интересы Украины.



Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».



«Вы знаете, она (коммуникация с Козаком — ред.) сохраняется, она не меняется. Мы встречаемся в рамках Нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке Нормандского формата», — отметил глава ОП.



Ермак указал, что те же решения о нескольких обменах удерживаемыми лицами с ОРДЛО были окончательно приняты только после разговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но рабочие моменты руководитель ОП согласовывал с Козаком.



«Я готов сегодня вести разговоры со всеми, чтобы принести на нашу землю мир. Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе — это господин Грызлов, и в Нормандском формате — господин Козак», — отметил он.

Ранее Ермак заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу «лежит на столе», и ни у кого из международных партнеров не возникает сомнений в отношении позиции Украины.



Также он говорил, что