«ДНР» снова откроет пункт пропуска «Еленовка» 5 октября

Группировка «ДНР» анонсировала открытие пункта пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», 5 октября на въезд и на выезд. Об этом заявили в так называемом «межведомственном штабе».



Людей будут пропускать в обе стороны с 9.00 до 18.00.



Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.



При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении пункта пропуска (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дій вдома». Люди, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом можно прекратить режим самоизоляции.

Пункт пропуска «Станица Луганская», что в Луганской области, закрыт из-за пожара, который перекинулся на КПВВ.



В результате сгорела часть гуманитарной инфраструктуры пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали. Командование ООС обещаетвозобновить работу КППВ, как только позволит ситуация.



Красный крест намерен восстановить свой пункт предоставления помощи, который сгорел в результате вчерашнего пожара на КПВВ «Станица Луганская».