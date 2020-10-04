На Луганщине антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки — 80

За субботу, 3 октября, в Луганской области зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом — 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.



География заболеваний выглядит следующим образом: Северодонецк — 21 человек, Лисичанск — 16 Рубежное — 3, Беловодский район — 8, Белокуракинский — 4, Кормянский — 5, Марковский — 3, Новоайдарский — 2, Новопсковский — 4, Попаснянский — 5, Станично-Луганский — 4, Старобельский — 5.



Среди новых заболевших 45 — больные пневмонией, 27 — из числа ранее определенных контактных лиц, 4 — прибыли с временно оккупированных территорий и из-за рубежа, 4 — самообращение.



За все время исследований на Луганщине этот коронавирус лабораторно подтвержден в 1288 человек. Из них выздоровели — 613; лечатся — 658.

За прошедшие сутки в Украине выявлено 4140 заболевших коронавирусом, 44 ранее заболевших скончались. За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили в 226 462 человек. Из них 100 107 пациентов выздоровели, а 4397 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 119 000 человек.