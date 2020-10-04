«ЛНР» заявила о 15 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на 4 октября формирование признает 1040 случаев COVID-19, из которых 805 человек выздоровели, 40 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

На подконтрольной части Луганской области за сутки 3 октября зафиксирован антирекорд по числу заболевших за сутки — 80 человек. За все время исследований на Луганщине этот коронавирус лабораторно подтвержден у 1288 человек. Из них выздоровели — 613; лечатся — 658.