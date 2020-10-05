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Штаб ООС зафиксировал новые обстрелы на Донбассе

05 октября 2020, 08:04

Штаб ООС зафиксировал новые обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного — из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы огонь открывали из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных, поэтому огонь в ответ они не открывали.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское боевики совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. «В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина», — добавили в штабе ООС.

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