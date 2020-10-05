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Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября

05 октября 2020, 01:15

Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Украине с 5 октября обновляются карантинные зоны. В желтую зону попали 9 городов и 3 района Донецкой области, а также 1 город и 6 районов Луганской области. В оранжевой зоне — 2 города и 1 район Донетчины, а также 1 район на Луганщине.

Число заболевших COVID-19 на подконтрольной Украине части Донетчины увеличилось до 4 188. Из них 1 496 человек выздоровели, а 55 умерли. Продолжают лечение 2 638 пациентов.

Группировка «ДНР» признает 3839 случаев COVID-19. Из них выписаны — 2147 человек, летальных случаев — 224.

За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 1288 человек. Из них выздоровели — 613, лечатся — 658, умерли - 15.

По состоянию на 4 октября группировка «ЛНР» признает 1040 случаев COVID-19, из которых 805 человек выздоровели, 40 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

«ЛНР» перевела подконтрольные ей вузы на дистанционное обучение, а школы с 5 октября перейдут на преждевременные двухнедельные каникулы.

«ДНР» сперва опубликовала, а позже удалила свои «приказы» о школьных каникулах и переходе техникумов на дистанционный режим работы из-за COVID-19.

Урегулирование конфликта на Донбассе

1 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. По данным источника «Интерфакс-Украина», спецпредставительница председателя ОБСЕ Хайди Грау прервала заседание, так как российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.

В МИД РФ заявили, что конкретной даты встречи политических советников лидеров «нормандского формата» по-прежнему нет.

Президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ после его одиозных высказываний об амнистии, «особом статусе» для всего Донбасса и отсутствии войны РФ против Украины.

Полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что деоккупация отдельных районов Донбасса на украинских условиях противоречит Минским договоренностям. Так он прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что главной целью делегации Киева в ТКГ является возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал полпреда РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах урегулирования конфликта.

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников заявил, что он и другие члены украинской делегации в ТКГ не поедут на переговоры в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту главы Беларуси.

Права человека

Боевики «ДНР» уже три года удерживают в плену Марину Юрчак, химика-технолога из Донецка. Ее обвиняют в шпионаже в пользу СБУ. Сейчас девушка находится в колонии в Снежном.

Общество

Один из обвиняемых в деле о сбитом рейсе МН17 россиянин Олег Пулатов готов выступить перед судом в Нидерландах, чтобы доказать свою невиновность, однако его адвокаты этого не советуют. В суде объявлен перерыв до 3 ноября, чтобы защита Пулатова смогла предоставить запрос в отношении дополнительного расследования.

Российское гражданство в упрощенном порядке получили более 150 тысяч жителей отдельных районов Луганской области, утверждают в «ЛНР».

КПВВ «Станица Луганская» приостановил работу из-за распространения пожаров, начавшихся 30 сентября. В результате пожаров на подконтрольной властям территории погибли 7 человек, четверо считаются пропавшими без вести, еще о трех жертвах заявили в «ЛНР».

Боевые действия

Украинских военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе поселка Зайцево 30 сентября.

В течение недели «ЛНР» сообщила о пяти жертвах в результате срабатывания взрывных устройств: в селе Обозное при взрыве погиб 63-летний мужчина, в Золотом-5 пострадали 41-летняя женщина и ее 12-летний сын, а на берегу реки Северский Донец подорвались двое мужчин. СММ ОБСЕ еще не подтверждала данные инциденты.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:

 «Донбасс сегодня»: 11 погибших. В Луганской области горят леса, а вслед за ними и единственный регулярно работающий КПВВ // Как функционирует оставшийся пункт пропуска в Новотроицком в Донецкой области, кого не вносят в списки «ДНР» и где оказываются люди, которых не пускают домой // Витольд Фокин уволен из делегации переговорщиков по Донбассу. Кто может стать новым членом ТКГ и чего ждать дальше // Совместные учения с НАТО и новая стратегия национальной безопасности: каковы шансы Украины на вступление в Альянс?

«Донбасс Реалии»: 10 случаев, когда российскую армию поймали с поличным в Украине //Война в Нагорном Карабахе Россия и Турция сойдутся за Южный Кавказ? // Боевики Донецка готовятся к выборам? // Война на Донбассе: в реальности и в кино

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