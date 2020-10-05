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Глава ЛугОГА: Если бы не потушили пожар на «Азоте», то взрыв в порту Бейрута показался бы петардой

05 октября 2020, 08:37

Глава ЛугОГА: Если бы не потушили пожар на «Азоте», то взрыв в порту Бейрута показался бы петардой

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что властям удалось предотвратить «очень большую катастрофу», не допустив пожар на заводе «Азот» в Северодонецке, на котором находится большое количество аммиака и селитры.

«Я разговаривал со специалистами, они сказали, что если бы упустили "Азот", то трагедия, которая произошла за рубежом со взрывом в порту [Бейрута] селитры, нам бы показалась просто взрывом петарды», — сказал Гайдай в эфире телеканала «Украина 24».

Также глава области отметил важность того, что удалось погасить пожар на очистных сооружениях Лисичанского водоканала, где находилось 8 тонн хлора.

Пожар на территории «Азота» удалось потушить вечером 30 сентября. 

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября, их тушение продолжается до сих пор. Всего площадь возгорания составила 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек, 18 пострадали. Были повреждены несколько сотен домов, эвакуированы 150 человек.

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