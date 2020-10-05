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КПВВ в Станице Луганской возобновляет работу

05 октября 2020, 08:45

КПВВ в Станице Луганской возобновляет работу

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновляет работу. Такое решение принял командующий Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня КПВВ начнет свою работу в 9:00 утра. В дальнейшем пункт пропуска будет функционировать по осенним графику — ежедневно с 07:00 до 18:30.

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что в случае сильного задымления со стороны оккупированных территорий работа КПВВ «Станица Луганская» может быть приостановлена на несколько часов.

«Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, мы будем приостанавливать его работу на некоторое время — час, два, сколько нужно, но не закрывать его», — отметил Гайдай на свой странице в Facebook.

Работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена 1 октября из-за распространения пожаров вблизи автодороги. Огонь повредил сервисную зону на пункте пропуска.

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