В Украине за сутки зафиксировали 3774 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине выявлен 3 774 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 145 пациентов, умерли 33 ранее заболевших. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 230 236 человек, умерли 4 430 человек, выздоровели – 101 252.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской (282) и Донецкой (226) и Днепропетровской (206) областях.