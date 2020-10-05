Коронавирус на Донетчине: пять смертей и 225 новых случаев

За последние несколько дней в Донецкой области от осложнений коронавируса умерли пять человек. За минувшие сутки в области выявили 225 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что два человека умерли в Константиновке, по одному в Славянске, Бахмуте и Мариуполе.



128 новых случаев выявили в Краматорске, 52 в Мариуполе, 14 в Николаевке, девять в Мирнограде, по восемь в Славянске и Угледаре, по два в Лиманской ОТГ и Мангушском районе, по одному в Константиновке и Марьинском районе.



В целом число заболевших COVID-19 на подконтрольной Украине части Донетчины составляет 4413. Из них 1 554 человек выздоровели, а 60 умерли. Продолжают лечение 2 799 пациентов.