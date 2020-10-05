На Луганщине полиция обнаружили схему подкупа избирателей продуктовыми наборами

В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



«В ходе осмотра одного из магазинов в Кременной полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность городского головы», — говорится в сообщении.



В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.