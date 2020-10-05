Под Мариуполем задержали гражданина Армении, который мог воевать на стороне боевиков

На блокпосте при въезде в Мариуполь правоохранители задержали иностранца, который вероятно воевал на Донбассе на стороне группировок «ДНР»/«ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.



Бойцы Нацгвардии совместно с сотрудниками спецподразделения полиции Шторм остановили Volkswagen Polo, за рулем которого находился гражданин Армении.



Во время проверки документов у иностранца была обнаружена так называемая «справка о регистрации» в оккупированном Донецке.



Для выяснения всех обстоятельств проводятся следственные действия.