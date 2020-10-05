В ВСУ заявили, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» 71 сутки

По состоянию на сегодня режим прекращения огня на Донбассе соблюдается всеми сторонами. Перемирие продолжается уже третий месяц. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает сайт президента.



Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое стороны «в целом соблюдается».



Сегодня утром в штабе операции Объединенных сил заявили о том, что боевики за минувшие сутки четыре раза открывали огонь по украинским позициям.



«Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было», — отметили в штабе.



Кроме этого, с начала текущих суток штаб зафиксировал один обстрел позиций ВСУ.