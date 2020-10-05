На Луганщине зафиксировано шесть новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области выявлено шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Четверо новых заболевших выявили в Станично-Луганском районе, еще двое в Новопсковском. Отмечается, что все они прибыли из временно оккупированных территорий.



За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 1294 человек. Из них выздоровели — 613, лечатся — 664, 17 умерли.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 80%.