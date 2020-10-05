Жителя Мариуполя, который руководил бригадой боевиков, приговорили к 9 годам тюрьмы

Жителя Мариуполя, который в течение 2014-2018 годов руководил отделением гаубично-артиллерийского дивизиона в составе спецподразделения «Славянск-1» отдельной штурмовой бригады группировки «ДНР», приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры



По данным следствия, за это время обвиняемый участвовал в боевых действиях против ВСУ у сел Васильевка Старобешевского района, Староласпа Тельмановского района, Спартак Ясиноватского района, Бойковское, городов Авдеевки, Углегорска и Дебальцево.