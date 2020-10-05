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На Донбассе боевики один раз за сутки нарушили «режим тишины» — штаб

05 октября 2020, 20:20

На Донбассе боевики один раз за сутки нарушили «режим тишины» — штаб

В зоне боевых действий в Донбассе с начала дня 5 октября со стороны пророссийских боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что боевики совершили один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское.

Выстрел был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» 71 день.

«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.

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