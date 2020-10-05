На Донбассе боевики один раз за сутки нарушили «режим тишины» — штаб

В зоне боевых действий в Донбассе с начала дня 5 октября со стороны пророссийских боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что боевики совершили один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское.



Выстрел был неприцельным, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.