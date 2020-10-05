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Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, продолжается тушение ещё двух

05 октября 2020, 21:02

Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, продолжается тушение ещё двух

По состоянию на 20:00 5 октября в Луганской области удалось ликвидировать 8 и локализовать 2 очага возгорания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Сегодня утром пожарные сообщали о тушении четырех очагов, три из которых были локализованы. Позже в Станичного-Луганском районе возник новый пожар. От огня начали взрываться неразорвавшиеся боеприпасы.

За все время пожаров в Луганской области спасателям удалось потушить 7, тушение еще 3 — продолжается. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектар. Для тушения пожаров была задействованаавиация.

Во время их тушения были найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек.

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