Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, продолжается тушение ещё двух

Сегодня утром пожарные сообщали о тушении четырех очагов, три из которых были локализованы. Позже в Станичного-Луганском районе возник новый пожар. От огня начали взрываться неразорвавшиеся боеприпасы.

За все время пожаров в Луганской области спасателям удалось потушить 7, тушение еще 3 — продолжается. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектар. Для тушения пожаров была задействованаавиация.



Во время их тушения были найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек.



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