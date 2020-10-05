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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

05 октября 2020, 22:18

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За последние несколько дней на подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений коронавируса умерли пять человек, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. За минувшие сутки выявлено 225 новых случаев инфицирования. С начала пандемии число заболевших COVID-19 составляет 4413. Из них 1 554 человек выздоровели, а 60 умерли.

В Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили еще 9 человек. За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 1294 человек. Из них выздоровели — 613, 17 умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о девяти новых случаях заболевания COVID-19 и одном летальном случае, зафиксированных за прошедшие сутки. Всего формирование признает 1049 случаев заражения в отдельных районах Луганщины, из которых 810 человек выздоровели, 41 — умер. Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.

Политика

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил об идее сформировать совет людей, которые «хорошо знают Донбасс» и работали там, для наработки предложений по дальнейшему движению к миру.

Права человека

Группировка «ДНР» утвердила временный порядок изъятия земельных участков для «государственных нужд».

Работники металлургического завода в подконтрольном «ДНР» Енакиево провели митинг, требуя выплатить им долги по зарплате. Руководство предприятия попросило протестующих «потерпеть» и пообещало провести встречу с представителем руководства южноосетинской компании «Внешторгсервис», связанной с Сергеем Курченко, которая контролирует крупнейшие промышленные объекты в ОРДЛО.

Боевые действия

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Славяносербска пострадал мужчина 1957 года рождения, заявили в «ЛНР».

Общество

В аптеках на подконтрольной «ЛНР» территории возник дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов. В формировании объясняют это «лавинообразным спросом» на лекарства на фоне превышения уровня заболеваемости вирусными заболеваниями.

КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу, приостановленную 1 октября из-за масштабных пожаров на территории Луганской области.

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