К КПВВ «Золотое» начали прокладывать асфальт

К пропускному пункту «Золотое» в Луганской области, который планируют открыть к концу осени, начали прокладывать асфальт. Об этом сообщили в штабе ООС.

«На днях работники одного из частных предприятий начали прокладывать асфальт на участке автомобильной дороги, которая ведет от КПВВ «Золотое» к мосту в сторону населенного пункта Первомайск Луганской области», — говорится в публикации штаба на Facebook.



Как сообщается, гарантии безопасности обеспечивали украинская СЦКК и патруль СММ ОБСЕ.

В штабе также отметили, провели плановый забор проб грунтовых вод в скважинах на химический анализ и укрепили места усадки почвы шлаконакопителя вокруг фенольного завода в районе Новгородского Бахмутского района.



Забор проб грунтовых вод осуществляется еженедельно для контроля экологической безопасности населения Донбасса, ведь вода поступает в водоемы общественного использования.

Ранее «ЛНР» сообщала об установке модулей на КПВВ у Золотого и Счастья Луганской области.



На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



На данный момент в Луганской области функционирует только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».