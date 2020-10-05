К КПВВ «Золотое» начали прокладывать асфальт

К пропускному пункту «Золотое» в Луганской области, который планируют открыть к концу осени, начали прокладывать асфальт. Об этом сообщили в штабе ООС.
«На днях работники одного из частных предприятий начали прокладывать асфальт на участке автомобильной дороги, которая ведет от КПВВ «Золотое» к мосту в сторону населенного пункта Первомайск Луганской области», — говорится в публикации штаба на Facebook.
Как сообщается, гарантии безопасности обеспечивали украинская СЦКК и патруль СММ ОБСЕ.
В штабе также отметили, провели плановый забор проб грунтовых вод в скважинах на химический анализ и укрепили места усадки почвы шлаконакопителя вокруг фенольного завода в районе Новгородского Бахмутского района.
Забор проб грунтовых вод осуществляется еженедельно для контроля экологической безопасности населения Донбасса, ведь вода поступает в водоемы общественного использования.
Ранее «ЛНР» сообщала об установке модулей на КПВВ у Золотого и Счастья Луганской области.
На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.
На данный момент в Луганской области функционирует только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».