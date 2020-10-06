Штаб ООС зафиксировал два обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.



Уточняется, что вблизи Новолуганского боевики стреляли из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.



Также отмечается, что украинские военные, совместно с пожарными ГСЧС, ликвидировали пожары в районе Кряковки, Трехизбенки, Айдара, Шумов. От ВСУ к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.



По информации штаба, с начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.



Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.