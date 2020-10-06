Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС зафиксировал два обстрела на Донбассе

06 октября 2020, 07:57

Штаб ООС зафиксировал два обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Уточняется, что вблизи Новолуганского боевики стреляли из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.

Также отмечается, что украинские военные, совместно с пожарными ГСЧС, ликвидировали пожары в районе Кряковки, Трехизбенки, Айдара, Шумов. От ВСУ к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.

По информации штаба, с начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.

Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:44
В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки
08:54
В Донецке сообщили о минировании автовокзала «Южный». Вызов оказался ложным
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:15
«ДНР» ввела изъятие земельных участков для «государственных нужд»
17:14
В «ДНР» анонсировали усиление контроля за соблюдением карантина
16:12
В «ЛНР» объяснили дефицит лекарств в аптеках массовым спросом
12:55
В подконтрольном «ДНР» Енакиево работники завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате
11:15
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
11:07
Луганск накрыло вредным дымом от пожаров
09:59
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть и девять новых случаев COVID-19
07:45
Российская паспортизация «буксует» на Донбассе. Вывод Донецкого института информации
01:15
Донбасс. Итоги недели 28 сентября — 4 октября
15:52
«ЛНР» заявила о 15 заболевших коронавирусом за сутки
14:40
В ОРДО школы уходят на карантин, в ВУЗах и техникумах установили дистанционку
12:21
«ДНР» прокомментировала удаление «приказов» о школьных каникулах и дистанционке в техникумах
все новости
11:46
Люди на самоизоляции и в стационарах смогут проголосовать на выборах 25 октября
11:28
Зеленский заявил о важности общения с Путиным для завершения войны на Донбассе
10:44
В ОРДО — 97 заболели и 12 умерли от COVID-19 за сутки
10:19
Зеленский рассчитывает выполнить Минские соглашения по Донбассу с помощью реформы децентрализации
10:06
В ВСУ коронавирусом болеет почти 700 человек
09:38
На Донетчине от коронавируса умерли три человека за сутки. Выявлено еще 148 заболевших
09:17
В Украине выявили еще 4348 заболевших коронавирусом
09:08
Степанов рассказал, в каком случае усилят карантин
08:54
В Донецке сообщили о минировании автовокзала «Южный». Вызов оказался ложным
08:37
В Луганской области продолжается тушение двух основных очагов пожара
07:57
Штаб ООС зафиксировал два обстрела на Донбассе
22:53
К КПВВ «Золотое» начали прокладывать асфальт
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:02
Спасатели ликвидировали 8 очагов возгорания на Луганщине, продолжается тушение ещё двух
20:20
На Донбассе боевики один раз за сутки нарушили «режим тишины» — штаб
все новости
ВИДЕО
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15
Тищенко в депутатской группе по Донбассу, тупик в переговорах, коронавирус. Смотрите дайджест НД ►
04 октября, 22:00
Пожары на Луганщине, закрытие КПВВ и увольнение Фокина. Донбасс сегодня ►
03 октября, 22:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция