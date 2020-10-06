В Луганской области продолжается тушение двух основных очагов пожара

В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара, которые локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сегодня утром.



Вчера удалось локализовать пожары на окраине села Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тысяч 640 гектаров и вблизи села Артема Станично-Луганского района на площади 4,2 гектаров лесной подстилки и 20 гектаров сухой травы в поле.



Авиация ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершила 97 сбросов воды - 320 тонн. С начала тушения пожаров совершено 588 сбросов - 1 тысяча 906 тонн воды.



Для тушения привлечена 1 тысяча 267 человек и 275 единиц техники, из них от ГСЧС 423 человек личного состава и 111 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.



За все время тушения пожаров в Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.



Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Информацию об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти. По предварительным данным, сгорели или повреждены 250-400 домов.

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