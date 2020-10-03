В Донецке сообщили о минировании автовокзала «Южный». Вызов оказался ложным

Обновлено. Позже Кулемзин сообщил, что вызов оказался ложным. Движение троллейбуса №10 возобновлено.



В Донецке в «полицию» группировки «ДНР» сегодня утром поступило сообщение о минировании автовокзала «Южный». Об этом сообщил глава «администрации» города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.



Началась эвакуация людей. На территории автовокзала работают кинологи, дежурит скорая медицинская помощь.



По требованию «МЧС» и «МГБ» было остановлено движение троллейбусов по маршруту № 10 в оба направления.